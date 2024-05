Pomeriggi in musica per la scuola siciliana, torna a esibirsi l’Orchestra sinfonica dei licei musicali. Diretta su Rtp

Torna a esibirsi l’Orchestra sinfonica dei licei musicali. Per la scuola siciliana saranno due pomeriggi in musica: classica e jazz. Il primo a Catania, mercoledì 15 maggio, nel giorno dell’anniversario dell’Autonomia Siciliana. Appuntamento alle 17, al Teatro Sangiorgi (via Antonino di Sangiuliano, 233), con il concerto dell’Orchestra sinfonica della rete regionale dei licei musicali.

La manifestazione, giunta quest’anno alla seconda edizione, prevede anche un concerto della Jazz band formata dalle eccellenze dei licei musicali di Palermo, Modica, Siracusa e Alcamo. Si svolgerà nel Teatro Garibaldi di Modica il 21 maggio, alle 17. Una formazione costituita da 30 giovani musicisti tra fiati, percussioni, pianoforte e voci soliste.

In Sicilia sono tredici i licei a indirizzo musicale. Pionieri furono nel 2010 il ‘Regina Margherita’ di Palermo e l’Istituto ‘Giovanni Verga’ di Modica che vantavano già una decennale sperimentazione musicale e un’intensa attività artistica. L’Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia ha favorito nel corso degli anni l’attivazione del Liceo musicale in tutte le provincie dell’Isola. Per scelta del Ministero dell’Istruzione, il ‘Regina Margherita’ è stato inserito nella “Cabina di Regia dei Licei Musicale e Coreutici” che per numero di studenti iscritti, circa 400, e le tre sezioni attivate è il più grande d’Italia.

L’Orchestra sinfonica della Rete dei Licei Musicali della Sicilia ha stata costituita nel 2023, primo esperimento in Italia, su proposta della Direzione Generale dell’USR Sicilia, in occasione della XXXIV edizione della Rassegna nazionale delle orchestre e degli ensemble musicali delle scuole di ogni ordine e grado dal titolo ‘La musica unisce la scuola’. Manifestazione promossa dal Ministero dell’istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, su proposta del Comitato Nazionale per l’Apprendimento pratico della Musica, in collaborazione con INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Il debutto per l’Orchestra sinfonica della Rete dei Licei Musicali della Sicilia è stato l’8 giugno dello scorso anno al Politeama Garibaldi di Palermo in occasione della cerimonia inaugurale della XXXIV Rassegna nazionale.

“Da tempo si avvertiva l’esigenza di dare vita ad un organico orchestrale regionale che oggi è una realtà – dice il Direttore Generale dell’USR Sicilia Giuseppe Pierro -. Grazie all’impulso dei Dirigenti Scolastici e all’intraprendenza dei docenti, in ogni Liceo Musicale si sono costituiti negli anni diversi gruppi orchestrali, corali e da camera che hanno realizzato centinaia di concerti nel territorio, per conto delle istituzioni pubbliche e private, per i cittadini e i turisti presenti nell’Isola. Il concerto del 15 e del 21 maggio – aggiunge il Direttore dell’USR Sicilia - è un’occasione per testimoniare l’importanza delle attività musicali che le scuole realizzano nel corso dell’intero anno scolastico e rappresenta anche quest’anno uno degli obiettivi dei percorsi di apprendimento”.

Quest’anno, è una novità, il concerto di musica classica e contemporanea di Catania sarà trasmesso in diretta dalle emittenti televisive della Società Editrice Sud: TGS – Telegiornale di Sicilia e RTP – Radio Televisione Peloritana.

Il concerto si aprirà con l’esecuzione dell’Inno nazionale italiano e dell’inno europeo. Il repertorio sinfonico comprende musiche tratte da opere di compositori dell’Ottocento e del Novecento quali Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Giacomo Puccini, Igor Fëdorovič Stravinskij, Jerry Brubacker, John Williams, Vincenzo Spampinato.