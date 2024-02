Nuovo procuratore di Messina: il 7 febbraio la scelta tra Rosa Raffa e Antonio D’Amato

Il 7 febbraio prossimo sapremo chi è il nuovo procuratore di Messina. Il plenum del Csm ha infatti inserito all’ordine del giorno dei lavori del 7 febbraio prossimo, tra le varie decisioni da adottare, anche quella del nuovo capo dell’ufficio inquirente peloritano.

La commissione per gli Incarichi direttivi a novembre si era clamorosamente divisa a metà tra i due candidati, che adesso saranno vagliati dal plenum. Si tratta di Rosa Raffa e Antonio D’Amato, tutti e due in atto procuratori aggiunti. La prima proprio a Messina, dove regge l’ufficio da oltre un anno, da quando l’ex procuratore Maurizio de Lucia è andato alla Procura di Palermo, il secondo a Santa Maria Capua Vetere.

Per la Raffa in commissione avevano votato i togati Andrea Mirenda (indipendente), Roberto D’Auria (Unicost) e Antonello Cosentino (Area). Per D’Amato, che è stato consigliere del Csm eletto con il gruppo di Magistratura indipendente, avevano votato i laici Daniela Bianchini (FdI) e Ernesto Carbone (Iv), e la togata di Mi Maria Luisa Mazzola.

Erano ben quindici in i magistrati in lizza per il posto di procuratore capo a Messina. Erano tutti nomi di prestigio, quasi tutti in servizio tra Sicilia e Calabria, parecchi con un bagaglio di esperienza importante contro Cosa nostra e ’ndrangheta. Alcuni avevano già lavorato a Messina.

Rosa Raffa è in magistratura dal febbraio del 1989. Il suo primo incarico fu come sostituto della Procura di Siracusa nel marzo del 1990. Nel novembre del 1993 fu trasferita alla Procura di Messina. Ha anche guidato una Procura, quella di Patti, per 8 anni.

Antonio D’Amato da ultimo è stato componente togato del Csm, eletto nell’ottobre del 2019. Dal 2015 al 2019 è stato procuratore aggiunto a Santa Maria Capua Vetere. Ha iniziato il suo percorso professionale da pm alla Procura di Palmi, nel 1989. Dal marzo del 1993 è stato alla Procura di Napoli, poi ha proseguito il suo impegno alla Dda.