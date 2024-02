Trappitello, sorpresi dai carabinieri mentre rubavano radiatori da alcuni edifici: arrestate due persone

I Carabinieri di Taormina hanno effettuato un arresto in flagranza di reato un 56enne e un 29enne già noti alle Forze dell'Ordine con l'accusa di furto aggravato in concorso. Durante un servizio di controllo del territorio a Trappitello, i Carabinieri hanno notato due persone con comportamento sospetto all'interno di un ex campo da golf abbandonato. L'intervento immediato ha permesso di fermare i due uomini, che stavano smontando e rubando 31 radiatori da impianti di riscaldamento installati su edifici abbandonati. I presunti ladri avevano accumulato la refurtiva sul fondo, pronti a caricarla sul loro veicolo.

I radiatori rubati sono stati sequestrati e saranno restituiti ai legittimi proprietari. Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.