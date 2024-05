Messina, parte un colpo dal fucile che stava pulendo: 71enne ricoverato al Policlinico

Un uomo si trova ricoverato al Policlinico per le ferite riportate accidentalmente ad un braccio. Sarebbe un colpo accidentale di fucile partito in casa mentre lo puliva. Un parente ha chiamato i soccorsi e lo hanno portato al Policlinico. La polizia lo ha ascoltato in maniera sommaria e tutto lascia pensare che la ricostruzione sia quella giusta. Ovviamente, però, proseguiranno gli approfondimenti nelle prossime ore. L’uomo ha 71 anni e abita nella zona di Giostra ed è in possesso di porto di armi. Il fucile è regolarmente denunciato