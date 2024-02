Santa Teresa di Riva, addio a Pippo Puglisi: scomparso a 75 anni lo storico collaboratore di Gazzetta del Sud

Per 52 anni ha riempito le pagine della Gazzetta del Sud con le sue cronache, con le quali ha attraversato la varie epoche del giornalismo adattandosi ai cambiamenti e alle rivoluzioni del settore. Un pezzo di storia che adesso è andato via. Ci ha lasciati oggi pomeriggio il collega Giuseppe Puglisi, conosciuto come Pippo, storico collaboratore di Gazzetta del Sud.

Aveva 75 anni e da qualche tempo era ricoverato in ospedale a Messina per complicanze mediche. Iniziò nel 1967 come vice corrispondente da Santa Teresa di Riva, dove all’epoca era corrispondente il compianto Salvatore Carmelo Rammi, e poi divenne titolare fino a seguire gli otto comuni della valle d’Agrò, il suo territorio di riferimento: dalla cronaca alla politica, dall'attualità allo sport, Puglisi è stato un infaticabile corrispondente e costante ricercatore di notizie, collaborando con il nostro giornale fino al 2019. Oltre alla carta stampata, dove ha operato all’inizio della sua carriera anche in quotidiani e periodici locali, ha affiancato l’impegno radiofonico con la celebre Radio Libera ’77, di cui è stato cofondatore e direttore fino al 2007, con la sua voce che ha raggiunto le case di tutto il comprensorio, sintonizzato ogni giorno per ascoltare il radiogiornale.