Messina, zona a traffico limitato in estate: sei varchi elettronici a Torre Faro

La rivoluzione della mobilità già avviata da Palazzo Zanca si appresta a entrare nella fase clou con le vere Zone a traffico limitato. Come quelle che siamo abituati a vedere in tante altre città, ossia con accessi contingentati e passaggi su cui vigilano le telecamere. Nel periodo estivo, un cambio di passo abbraccerà il borgo marinaro di Torre Faro. E in vista di questo step, l’Amministrazione del sindaco Federico Basile, con l’assessore alla Mobilità urbana Salvatore Mondello in prima linea sul fronte, ha esitato un atto fondamentale.

Il dirigente del dipartimento Servizi manutentivi Pietro Certo ha firmato una determina di presa d’atto della proposta di affidamento diretto per la “Fornitura con posa in opera e collegamento alla rete elettrica di sei varchi elettronici di controllo, completi di pannelli a messaggio variabile, accessori, software e portale web per la gestione delle autorizzazioni all’accesso della Ztl-Apu (Area pedonale urbana)».