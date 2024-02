Incidente su motonave a Salina, assolti i quattro imputati

Sono stati tutti assolti dal reato di lesioni colpose, con l'aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nei confronti del motorista dalla nave, i componenti dell'intero equipaggio marittimo in servizio sulla Motonave di linea “Bridge”, impegnata il 15 aprile 2020 nelle acque antistanti il porto di Santa Marina Salina in operazioni di esercitazione di simulazione dello sbarco sulla stessa isola. I fatti avvenuti durante l'esercitazione causarono un grave incidente ai danni del motorista G. B. di Milazzo che riportò gravi lesioni giudicate guaribili in 150 giorni.

Per quanto avvenne in quel drammatico giorno il giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Silvia Spina, a seguito dell'istruzione dibattimentale ha disposto per i 4 componenti dell'equipaggio che a suo tempo erano stati citati in giudizio dalla Procura di Barcellona, l'assoluzione con la formula più ampia, perché il “fatto contestato non sussiste”. Le persone assolte dalle accuse di aver causato lesioni colpose ai danni del quinto componente dell'equipaggio, sono: Marianna La Rosa, originaria di Milazzo, in qualità di primo ufficiale di coperta della motonave "Bridge" nonché responsabile della sicurezza sul lavoro e coordinatore dell'esercitazione; Giuseppe Torre, nostromo ed istruttore della stessa motonave, anche lui di Milazzo; Domenico Aricò, direttore di macchina, milazzese, e Gaetano Bonfiglio, di Messina, in qualità di comandante.