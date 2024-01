Un bimbo di Messina ospite di Fiorello a "Viva Rai 2" per consegnargli la medaglia della simpatia

Grande emozione questa mattina per un bimbo messinese, Giuseppe Scimone, che a sorpresa mentre era in corso "Viva Rai2", si è avvicinato a Fiorello e gli ha consegnato una grande busta. Fiorello è stato immediatamente al gioco, facendo salire il bimbo, originario di Faro Superiore, nel glass e rimanendo a parlare con lui per qualche minuto. Il piccolo ha consegnato la busta con all'interno una lettera con scritto "Si u chiù bravu du munnu", due medaglie per Fiorello e Fabrizio Biggio e un disegno con la scritta "Olimpiadi della simpatia". Fiorello ha poi scherzando con il bimbo: "Oggi per me hai saltato la scuola, ma mi raccomando da domani torna a studiare".

Un omaggio a Fiorello, siciliano doc, con papà Nicola appuntato radiotelegrafista della Guardia di Finanza e originario di Letojanni e mamma Rosaria originaria di Giardini-Naxos.