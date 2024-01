Messina, assegno di inclusione e formazione lavoro: bando per enti del terzo settore

L'assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, d'intesa con il sindaco Federico Basile, rende noto che è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è consultabile sul sito istituzionale www.comune.messina.it l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione di enti del terzo settore per progetti utili alla collettività rivolti ai beneficiari dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro a valere risorse del fondo povertà – 2021.

Possono presentare la domanda di Manifestazione di Interesse gli ETS, quali le Società Cooperative Sociali, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, le Fondazioni iscritte negli appositi registri da almeno sei mesi e con sede operativa nel territorio del Comune di Messina, come definiti dall’art. 4 del CTS, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (anche solo “RUNTS”), istituito dal medesimo Codice e fermo restando il regime transitorio di cui all’art. 101 del CTS. I progetti utili alla collettività (PUC) dovranno riguardare attività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. L’organizzazione delle attività non dovrà essere strettamente legata all'ordinarietà, bensì all'individuazione di uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto può riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un’attività esistente.