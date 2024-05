Messina, primo "sì" al piano delle isole e delle piste ciclabili

Il primo passo è andato per il verso giusto. La prima (ma la sesta commissione ha partecipato alla seduta congiunta) ha votato (9 favorevoli, 6 contrari e 3 astenuti) favorevolmente il Piano urbano della mobilità sostenibile dando il via all’approvazione definitiva che, a breve, avverrà in Aula.

Messina con il Pums si doterà di uno strumento essenziale di pianificazione legato allo sviluppo della Messina che si muove e che si muoverà da qui a prossimi 10 anni. Una mobilità “sostenibile” è più dolce perché presuppone un uso inferiore delle auto nel centro città a favore del trasporto pubblico, della bici e dei percorsi pedonali. Un percorso quello dell’approvazione, per ora ancora solo in commissione, iniziato a giugno del 2023 con l’approvazione in Giunta, proseguito con il via libera regionale attraverso la Vas a febbraio scorso e poi il ritorno a Palazzo Zanca per l’analisi e il parere di tutte le circoscrizioni conclusosi la scorsa settimana.