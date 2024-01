Sezione staccata del tribunale, a Lipari si apre uno spiraglio

Si apre uno spiraglio per il mantenimento del Tribunale di Lipari. Infatti è stato presentato in Senato un emendamento al Decreto Milleproroghe, primo firmatario il sen. Morrone, che consentirebbe la proroga e il funzionamento del Tribunale di Lipari fino al 31 dicembre 2026 in attesa di una sua definitiva stabilizzazione.

L’emendamento riguarda oltre Lipari anche le sezioni distaccate di Ischia e Portoferraio e la proroga verrebbe coperta autorizzando – si legge nel testo – «la spesa di euro 159.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024». Insomma piccoli accorgimenti che però per l’Arcipelago sarebbero ossigeno, visti i disagi per giudici, avvocati e parti processuali di doversi spostare nella terraferma anche per procedimenti che potrebbero trovare definizione nella sezione di Lipari.