Servizi ambientali a Rometta e Venetico, s’inasprisce la vertenza

Senza stipendio di dicembre, senza nessuna certezza per il pagamento e nessuna convocazione d’incontro per i dipendenti della SiculCoop, società cooperativa di servizi ambientali che ha in appalto i servizi dei Comuni di Rometta e Venetico.

A denunciarlo sono il Segretario generale della Fit Cisl, Lillo D’Amico e il responsabile dei servizi igiene e ambiente della Fit Salvatore Todaro. I due sindacalisti hanno chiesto ai vertici della società un incontro per trovare una risoluzione positiva della vertenza.

«Negli ultimi mesi – affermano D’Amico e Todaro - registriamo ritardi cronici nel pagamento degli stipendi, con forti tensioni tra i lavoratori che ogni giorno assicurano regolarmente il servizio pubblico. È stato sospeso lo straordinario e i prolungamenti orari, i lavoratori per andare avanti hanno chiesto aiuto a familiari ed amici per poter pagare mutui/ prestiti, utenze e medicinali, in un momento difficile dove si fa sempre più fatica per il carrello della spesa non prendere regolarmente lo stipendio diventa un dramma».