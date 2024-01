Messina, porto di Tremestieri: ramo d'azienda ceduto dalla Coedmar alla Bruno Teodoro. Possono riprendere i lavori

Completato qualche minuto fa l’atto notarile con il quale è avvenuta la cessione del ramo di azienda della nuova Coedmar alla Bruno Teodoro di Capo d’Orlando. Sarà proprio questa azienda dunque a far riprendere i lavori nel porto di Tremestieri che sono fermi oramai dal maggio del 2022 e solo grazie ad una procedura giudiziaria incardinata al tribunale di Venezia è stato possibile dare continuità al contratto stipulato oramai sette anni fa con il Comune di Messina. Determinante è stato anche il supporto finanziario garantito dal ministero delle infrastrutture dei trasporti, dall’autorità di sistema portuale dello Stretto e infine dalla Regione Siciliana che è giusto ieri, attraverso il governatore Renato Schifani, ha formalizzato l’impegno per poco più di 19 milioni di euro. La struttura le cui lavorazioni sono cominciate oramai quasi quattro anni fa e solo al 25% della sua realizzazione. Ci vorranno almeno due anni dal riavvio delle attività per arrivare al compimento della infrastruttura che cambierà il volto non solo della zona sud ma anche di tutto il Waterfront della città.