Oss covid e infermieri ancora in protesta al Policlinico di Messina: "La Rettrice ci ascolti"

Tornano a protestare gli oss covid e gli infermieri in scadenza di contratto del Policlinico universitario "Gaetano Martino". Guidati dalla segretaria della Cisl Fp Giovanna Bicchieri si appellano alla Rettrice e annunciano che il prossimo passo sarà una manifestazione all'Università.

A seguito della protesta della CISL FP Messina il commissario Bonaccorsi, sceso in piazza in piena assemblea CISL, ha concordato di incontrare i lavoratori presso il palacongressi per ricercare una soluzione il più possibile condivisa.

La testimonianza di un infermiere del Policlinico