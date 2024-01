Messina, il giorno del “sì” sul porto di Tremestieri

L’ultimo tassello, pur se in extremis, è finito al suo posto e oggi sarà il giorno delle firme. Certo, un minimo di cautela, alla luce dei recenti e più datati trascorsi, sarebbe d’obbligo. Ma, off records, tutti confermano che questa volta si fa sul serio.

Oggi, a Venezia, un notaio registrerà l’atto con cui la Bruno Teodoro acquisirà il ramo d’azienda siciliano della Nuova Coedmar, l’azienda che ha vinto l’appalto per la costruzione del Porto di Tremestieri. Un passaggio determinante per la ripresa di un’opera che sembra nata sotto una cattiva stella (e non è l’unica in questo territorio, e se non fosse questione di fortuna?) e che però è l’incastro che farà scattare una reazione urbanistica a catena di dimensioni epocali.

È stato il governatore Renato Schifani a dare l’ultimo via libera all’operazione salvataggio. Poche righe inviate anche al Comune di Messina, stazione appaltante dell’opera, per dire che la Regione è pronta a fare la propria parte per la parte di finanziamento suppletivo necessario per completare la nuova porta della Sicilia.