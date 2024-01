Servizio veterinario dell’Asp confermato a Sant’Agata Militello

Rimane a Sant’Agata Militello il servizio veterinario dell’Asp. La lunga e tormentata vicenda dello spostamento temporaneo dalla sede del distretto sanitario santagatese di via Catania, oggetto dei lavori finanziati dal Pnrr per centrale operativa territoriale, ospedale e casa di comunità, si è conclusa con la ratifica dell’Asp del protocollo d’intesa col comune di Sant’Agata Militello per il comodato d’uso gratuito dell’immobile di via Duca D’Aosta. La collocazione nei locali un tempo adibiti a scuola consente dunque di mantenere sul territorio l’importante servizio veterinario, in posizione baricentrica rispetto al vasto bacino dei Nebrodi, così come avevano chiesto addetti ai lavori e rappresentanti del comparto zootecnico. Proprio in tal senso, si ricorderà, era stata aspramente contestata l’originaria scelta dell’Asp di trasferire il servizio veterinario nei locali dell’ex scuola di Caronia Montagna, ritenuta disagevole e maggiormente onerosa tanto per le indennità chilometriche da sborsare per l’Asp quanto per i costi a carico degli stessi allevatori.