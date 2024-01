Lutto all'Università di Messina: è morto il prof. Eugenio Guglielmino

Grave lutto all'Università di Messina per la morte improvvisa del prof. Eugenio Guglielmino, Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Ateneo dal 2021. La rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, incredula e commossa, ha espresso il cordoglio e il dolore, a nome di tutta la Comunità accademica. Ordinario di Costruzione di Macchine, Biomeccanica e Affidabilità e sicurezza delle costruzioni , il professor Guglielmino, aveva ricoperto numerosi incarichi: Delegato del Rettore per i Rapporti con i Distretti scientifico-tecnologici dal 2018 al 2021, Prorettore per i Servizi agli Studenti dal 2014 al 2018 ed inoltre era stato Coordinatore dei Corsi di laurea in Ingegneria Meccanica e Ingegneria dei Materiali. Responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca, tra cui, il CERISI (Centro di Eccellenza Ricerca e Innovazione Strutture e Infrastrutture di grandi dimensioni), il compianto docente è stato autore di oltre 200 pubblicazioni. I funerali si terranno domani 30 gennaio, alle ore 15.30 a Catania, presso la Chiesa Santa Maria della Guardia.