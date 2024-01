Questa notte, intorno alle ore 2, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio che ha interessato un locale adibito a bar tavola calda, sulla strada statale 114, a Messina.

La squadra ha bonificato e messo in sicurezza il sito interessato dal rogo. Sono in corso indagini per stabilire le cause che hanno generato l’origine delle fiamme.