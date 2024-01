“Accusa la Polizia locale ma è lui il vero responsabile”, polemica sulla gestione della viabilità a S. Teresa

La reprimenda del sindaco, Danilo Lo Giudice, contro la Polizia locale, accusata di una pessima gestione della viabilità negli ultimi mesi a Santa Teresa di Riva, ha suscitato malumori all’interno del Corpo, del municipio e della stessa Amministrazione comunale, dove non tutti hanno condiviso il j’accuse pubblico del primo cittadino.

Sulla vicenda si registra anche il commento della minoranza, che ha presentato un’interrogazione a Lo Giudice firmata dai consiglieri Nino Bartolotta, Santino Veri e Cristina Pacher, con la quale chiedono se intenda adottare iniziative concrete su una serie di proposte, da loro avanzate, che possano contribuire alla risoluzione di molti problemi e la cui competenza è solo e soltanto dell'Amministrazione. «Ancora una volta il sindaco non ha perso l’occasione per dare in pasto all'opinione pubblica l'immagine di un’Amministrazione che non si assume mai le sue responsabilità - esordisce l’opposizione - ma cerca sempre altrove i responsabili dei problemi, compresi quelli evidenziati nella “reprimenda” contro i vigili urbani: in sostanza la colpa è sempre degli altri. Il sindaco afferma che la carenza di personale non può essere una scusante per i dipendenti che devono dare il 100%, affermando implicitamente che non fanno il loro dovere: ma lui, finora, dove è stato?».