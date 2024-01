Ospedale di Barcellona, in meno di quattro anni è stato azzerato il Pronto Soccorso

Il Pronto Soccorso del Presidio di Barcellona, chiuso all'accesso dei pazienti da quasi 4 anni, fino al giugno 2020 non aveva mai avuto problemi di organico.

Infatti fino al giugno 2020 i medici in servizio erano ben 10 più altri 2 del servizio 118. Ben 22 gli infermieri in servizio a cui si aggiungevano altri 2 infermieri “giornalieri”. L'Ospedale Cutroni Zodda è stato trasformato in covid hospital nel marzo 2020 e fino a giugno di quell’anno non si era perso né un medico né un infermiere. Trascorso quel giugno 2020, nel tempo ben 7 medici legittimamente hanno preferito, per lo più per motivi di salute, il trasferimento in altra sede di lavoro. Gli unici tre medici rimasti sono stati trasferiti a Milazzo. Nonostante ciò i dati degli accessi al Pronto soccorso di Milazzo sono peggiorati, decrescenti anno dopo anno. In epoca anti covid, 2019, gli accessi al Pronto soccorso dell'Ospedale di Milazzo erano più di 36 mila prestazioni con il Pronto soccorso di Barcellona aperto, che sua volta concludeva l'anno con circa 20 mila accessi. Adesso che il Pronto soccorso di Barcellona è chiuso, al Pronto soccorso di Milazzo hanno concluso l'anno 2023, con quasi 2.000 prestazioni in più rispetto al 2022 che si era chiuso con 31. 865 prestazioni. Ciò sta a dimostrare che tutto questo iper-afflusso all'ospedale di Milazzo non c'è mai stato.