Ponte sullo Stretto: dopo gli appelli, ora i passi concreti a Messina. Sul tappeto anche il tema occupazionale

L’appello dell’Associazione degli industriali messinesi al “rimboccarsi le maniche”, come ribadito nell’intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud dal presidente Pietro Franza, ha colto nel segno. E d’altra parte, anche nelle scorse settimane, c’erano stati inviti e moniti, da parte della Cisl e dell’Ordine degli ingegneri, all’intera città, affinché venga superata la fase del “favorevoli o contrari al Ponte” e si affrontino, in concreto, tutte le questioni riguardanti il territorio che sarà interessato dalla più grande opera infrastrutturale realizzata in Italia. Di tutte le colpe, il farsi trovare impreparati, continuando a pensare che “tanto il Ponte non si farà mai”, sarebbe la peggiore.

E, dunque, nei prossimi giorni si susseguiranno i tavoli di confronto dedicati a tutto ciò che ruota attorno al Ponte sullo Stretto. Il sindaco Basile, come già preannunziato, convocherà il Comitato interistituzionale, del quale faranno parte sicuramente la Camera di Commercio, Sicindustria Messina, l’Associazione costruttori, le organizzazioni sindacali, gli Ordini professionali, l’Università. Si tratta della versione aggiornata di quel Comitato tecnico interistituzionale che era stato istituito nel 2004 proprio per seguire, passo dopo passo, l’evolversi dell’iter progettuale del Ponte e delle opere ad esso collegate, oltre che dei cosiddetti interventi compensativi e della rielaborazione dei Piani dei trasporti e della mobilità. Su questi aspetti c’è anche il Tavolo tecnico per la sicurezza della navigazione nello Stretto, insediato di recente a Roma per volontà del vicepremier Matteo Salvini, e presieduto dall’ammiraglio Nunzio Martello. Un organismo del quale fanno parte la Struttura tecnica di missione del Ministero, i Dipartimenti per la programmazione strategica e vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, l'Autorità di sistema portuale dello Stretto, le Direzioni marittime di Catania e Reggio Calabria, e i comandi dei porti di Messina, Milazzo e Gioia Tauro, nonché la Corporazione dei piloti dello Stretto. Nel frattempo, anche la Commissione Ponte, espressione del Consiglio comunale, presieduta dall’avvocato Pippo Trischitta, proseguirà le sue attività con le audizioni programmate, in vista di un documento finale che, poi, sarà consegnato al Governo e alla società “Stretto di Messina”.