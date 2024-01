Taormina, tolleranza zero contro gli "zozzoni": via all’installazione di 20 fototrappole

«Il nostro impegno sarà sanzionare chi non rispetta il territorio». Con questo slogan l’Amministrazione comunale di Taormina annuncia l’avvio del progetto fototrappole anti abbandono rifiuti, con una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per far comprendere come non si possa continuare a deturpare la città utilizzandola come pattumiera.

“Tolleranza zero per chi inquina”, “Il nostro territorio merita rispetto”, “La nostra storia esige rispetto”, “Il nostro ambiente non è solo nostro” sono i messaggi lanciati tramite manifesti per pubblicizzare la nuova iniziativa, che prevede il posizionamento di venti fototrappole, per il periodo di un anno, che saranno collocate a breve con una capillare distribuzione sul territorio.

L’Ufficio tecnico aveva stimato la spesa necessaria in 57.360 euro oltre Iva al 22%, per un totale complessivo di 69.979 euro, calcolando un costo di 239 euro al mese per singola fototrappola: l’incarico è stato affidato in via diretta alla ditta “Vitruvio Tech Srl” di Racale, in provincia di Lecce, che ha offerto un ribasso di 240 euro aggiudicandosi il servizio sperimentale di noleggio, installazione e gestione del sistema di videosorveglianza mobile per la somma complessiva di 69.686 euro per 12 mesi.