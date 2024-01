Messina, furto da 40mila euro ai Mercati alimentari di Mangialupi: cassaforte aperta col flex

Torna a colpire, dopo un lungo silenzio, la banda dei supermercati. Nel mirino questa volta i Mercati alimentari di via Gaetano Alessi a Mangialupi, gruppi di proprietà dell'imprenditore barcellonese Immacolato Bonina. Supermercato di recente apertura e subito visitato dai malviventi. Un furto che avrebbe fruttato circa 40.000 euro vale a dire l'incasso degli ultimi due giorni. I ladri, si pensa due o tre, sono entrati in azione in piena notte. Con un flex hanno divelto la saracinesca principale dell'esercizio commerciale. Quindi si sono diretti verso la cassaforte che si trova accanto al bancone della reception e sempre utilizzando il flex hanno fatto saltare la serratura della cassaforte.

Quindi hanno messo il denaro in una busta e sono fuggiti all'esterno dove avevano parcheggiato un'autovettura. Si sono allontanati senza che nessuno abbia visto niente. A scoprire il furto i primi dipendenti che stamattina si sono recati al supermercato all'ora di apertura ed hanno dato l'allarme. Sul posto sono interveuti gli uomini delle Volanti e della Squadra Mobile che hanno avviato le indagini. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza che dovrebbero aver ripreso l'arrivo e la fuga dei malviventi. Già nel 2011 i ladri presero di mira un supermercato di Immacolato Bonina, lo Spaccio Alimentare di S.Agata Militello, ripulito la notte di Pasqua più o meno con le stesse modalità. Quella volta i ladri utilizzarono una fiamma ossidrica e portarono via 50.000 euro.