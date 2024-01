Messina: altro colpo dello "spaccavetrine", furto in pieno centro nel pomeriggio

Si stringe il cerchio attorno allo "spaccavetrine" che sta terrorizzando il centro commerciale cittadino messinese, intanto però continua ad agire indisturbato.

A farne le spese un noto locale notturno di via Garibaldi. Il modus operandi è sempre lo stesso, schiantata la vetrina della porta d'ingresso, in pieno giorno (intorno alle 14 di pomeriggio) in pieno centra città, il malvivente si è introdotto nel locale per rubare una manciata di euro dal fondo cassa.

Al vaglio degli inquirenti le telecamere del sistema di sorveglianza degli esercizi commerciali limitrofi.

in aggiornamento