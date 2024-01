"Corsi d'oro 2", rinviata l’udienza alla corte d'appello di Reggio per l’ex parlamentare Francantonio Genovese

Si avvia verso la conclusione a Reggio Calabria il nuovo processo d’appello per l’inchiesta “Corsi d’oro 2” sulla formazione professionale in Sicilia, dopo il rinvio della Cassazione, che riguarda l’ex parlamentare regionale e nazionale, ed ex sindaco di Messina, Francantonio Genovese.

Dopo il passaggio in Cassazione dell’ottobre 2021 per Genovese era divenuta definitiva la sua condanna a 6 anni e 8 mesi per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, associazione a delinquere, frode fiscale e tentata concussione, ma era stato disposto in quella sede un rinvio alla corte d’appello di Reggio Calabria per riprocessare l’ex parlamentare solo per l’accusa di riciclaggio, da cui era stato assolto in secondo grado. La Cassazione aveva infatti accolto il ricorso della Procura generale di Messina e ha, dunque, ripassando la palla ai colleghi reggini.

L’udienza fissata ieri mattina a Reggio è stata però rinviata alla fine di aprile per gli impegni del legale del parlamentare, l’avvocato Nino Favazzo, che sarebbe dovuto intervenire per concretizzare le argomentazioni difensive con l’arringa. Con molta probabilità si arriverà quindi al verdetto conclusivo alla fine di aprile.

L’unico punto fermo per adesso nel nuovo processo d’appello sono le richieste dell’accusa, la Procura generale reggina, che sono state rese pubbliche all’udienza del 19 ottobre scorso («conferma della sentenza appellata e rideterminazione della pena»), e sono piuttosto complesse: 4 anni e 8 mesi, più 9000 euro di multa, per il capo 11 (riciclaggio); 6 mesi e 900 euro per le restanti ipotesi di riciclaggio; per la tentata estorsione 5 mesi e 900 euro; per ciascuno dei reati tributari (capi 19 e 20) 3 mesi e 300 euro; per la truffa 2 mesi e 400 euro; per l’associazione a delinquere un anno e 1900 euro.