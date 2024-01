Città metropolitana di Messina, ecco la nuova macchina organizzativa

La macchina organizzativa di Palazzo dei Leoni riparte con slancio per portare a termine le missioni legate alle sue principali attività: edilizia scolastica, rete stradale e Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del sindaco metropolitano Federico Basile, fumata bianca al restyling dell’assetto della Città metropolitana, con l’approvazione della nuova macrostruttura e funzionigramma. Si concretizza così l’iter che tra le sue tappe ha previsto il mandato, conferito dallo stesso Basile, al direttore generale Salvo Puccio, di avviare gli atti necessari alla rimodulazione «della struttura organizzativa dell’Ente, procedendo al contempo alla razionalizzazione delle articolazioni interne di II e III livello (Servizi-Uffici) per competenze e funzioni omogenee». Nella successiva revisione – che ha visto il coinvolgimento della segretaria generale Rossana Carrubba – si è tenuto conto dell’obiettivo di accrescere l’efficienza di Palazzo dei leoni anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici, razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa complessiva per il personale entro i vincoli di finanza pubblica, nonché realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane. Il nuovo assetto decorrerà dal prossimo 1 febbraio. La macrostruttura modificata «prevede la figura del direttore generale e si articola in 7 Direzioni e 36 Servizi», che a loro volta si suddividono in Uffici. Spetta quindi allo stesso Puccio «di predisporre i provvedimenti di redistribuzione del personale alle nuove strutture». Gli organi di vertice della Città metropolitana sono quindi rappresentati dal sindaco, dalla segretaria generale e dal direttore generale.