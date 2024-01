S. Teresa di Riva, ponte sull’Agrò: modifiche viarie per la demolizione

Ultimi colpi di ruspa per abbattere il ponte Agrò sulla Strada statale “114”, tra S. Teresa di Riva e S. Alessio Siculo.

I mezzi dell’impresa “Cosedil Spa” di Santa Venerina, in provincia di Catania, che da metà ottobre ha aperto il cantiere nelle zone demaniali sulle due sponde del torrente, da un mese stanno demolendo impalcati e piloni del vecchio collegamento e sono giunti alle due estremità per eliminare le ultime parti prima di avviare la ricostruzione. Operazioni che richiedono adesso modifiche alla viabilità per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori, diretti dall’ing. Salvatore Condurso di Anas.

Sul lato di S. Teresa di Riva, infatti, rimane da abbattere il primo impalcato e martedì scorso l’ing. Giacomo Giamporcaro, procuratore speciale della “Cosedil”, ha scritto al Comune chiedendo di interdire il traffico nella strada sottostante, che collega anche con le frazioni di Savoca, e l’ispettore capo Domenico Centorrino della Polizia locale ha firmato un’ordinanza per disciplinare la viabilità: il provvedimento prevede il divieto di transito dalle 5 di venerdì 26 gennaio alle 5 di sabato 27 gennaio e comunque fino al termine dei lavori di demolizione, nella parte alta di piazza Antonio Stracuzzi nel tratto compreso tra la rotatoria situata all’altezza della passerella che conduce a S. Alessio Siculo e la via Catalmo, ad eccezione dei residenti nel tratto interessato; vietata anche la sosta in prossimità dell’impalcato.

La circolazione dei veicoli per le frazioni savocesi di S. Francesco di Paola, Contura e Rina, ad eccezione dei mezzi pesanti, dovrà avvenire esclusivamente dalle vie Stradella Catania e Catalmo, mentre i mezzi pesanti dovranno percorrere le vie Torrente Portosalvo e Savoca e poi proseguire sulla Provinciale 18 di Scorsonello.