Scene orribili a Messina, due docenti del ‘Caio Duilio’ aggrediti dal papà di uno studente. La ds: “Crisi di valori”

Orribile episodio di violenza oggi al Nautico Caio Duilio, dove due professori sono stati aggrediti dal genitore di uno studente. È accaduto in tarda mattinata nella sede del Don Bosco, dove al momento si trovano alcune classi dell'istituto. L'uomo si era recato a scuola per comunicazioni che riguardavano il figlio, ben presto però la discussione è degenerata e ad avere la peggio sono stati i due docenti, trasportati in ambulanza in ospedale. Sul posto sono interventi gli agenti della Polizia che hanno immediatamente avviato un'indagine per ricostruire la dinamica dei fatti. Anche la scuola adesso vuole far luce sull'accaduto. Un episodio da condannare con fermezza e che ha profondamente scosso la comunità scolastica del Caio Duilio. La dirigente Daniela Pistorino preferisce non rilasciare dichiarazioni sui fatti poiché ci sono delle indagini in corso, ma vuole sottolineare che: “Il Caio Duilio è scuola di eccellenza, in cui è forte il senso di appartenenza (i ragazzi indossano una divisa) ed il rapporto con le istituzioni civili e militari della città. Episodi come questo – dice la dirigente - testimoniano una crisi di valori e un forte malessere sociale sui quali è necessario intervenire con efficacia”.