Fiction e incendio a Stromboli, Musolino: "La Rai pronta a risarcire i danni"

Bloccata la messa in onda della fiction sulla Protezione Civile girata a Stromboli. La Rai sembrerebbe pronta a risarcire i danni. "C'è voluta costanza e molta pazienza, ma alla fine una prima vittoria l’abbiamo portata a casa. La Rai - afferma la Senatrice Dafne Musolino - stoppa la fiction che scatenò l’incendio a Stromboli e la produzione offre un risarcimento. Di fatto riconoscono il danno che l’isola ha subito.

In commissione di vigilanza avevo chiesto all’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio chiarimenti in merito alla posizione dell’azienda e il dottor Sergio aveva detto che “Protezione Civile” non sarebbe andata in onda fino a quando non si fosse conclusa l’indagine giudiziaria."

"Nessuno si è voluto occupare - conclude la Senatrice Musolino - di questa vicenda, forse perché l’isola, troppo piccola, non è appetibile dal punto di vista elettorale, ma io ritengo che tutti abbiano sempre uguali diritti di fronte a un danno subito e poi Stromboli è un’isola meravigliosa e non si meritava di certo quello che le è successo. Ora si tratterà di fare i dovuti accertamenti e quantificare l’entità del danno, fino a quel momento la fiction rimarrà nei cassetti di Viale Mazzini."