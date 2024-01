S. Teresa di Riva, dopo tre mesi il centro cottura dellla mensa scolastica è ancora chiuso

«Il centro cottura è quasi pronto, abbiamo chiesto alla ditta di velocizzare i tempi e auspichiamo che tra una, al massimo due settimane si possa cominciare ad utilizzarlo».

Così diceva la vicesindaca con delega alla Pubblica Istruzione Annalisa Miano, rispondendo il 30 novembre in consiglio comunale a S.Teresa di Riva all’interrogazione della minoranza sui disservizi della mensa scolastica.

Di settimane ne sono passate quasi otto, ma la preparazione dei pasti continua ad avvenire nelle centro della ditta aggiudicataria “Siristora Food & Global Service Srl”, situato ad Aci Sant’Antonio ad una distanza di 49 km, per un soffio entro il limite dei 50 km previsti dal bando, da dove devono giungere entro 30 minuti.

L’idea comune è che la cottura delle pietanze a km 0 possa migliorare la qualità dei pasti e, per questo, si attende da mesi la riapertura della cucina comunale nella scuola “Felice Muscolino”, come previsto nel capitolato speciale che impone all’aggiudicatario «di provvedere a propria cura e spese, entro tre mesi dalla stipula del contratto, previa verifica dello stato dei luoghi e delle attrezzature esistenti, al ripristino o sostituzione delle attrezzature, delle stoviglie e quant’altro necessario per l’espletamento del servizio».