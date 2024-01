Ponte sullo Stretto di Messina, volata finale per il progetto aggiornato

Comincia a Roma, nella sede della “Stretto di Messina”, l’ultima settimana di intenso lavoro sulla relazione di aggiornamento del progetto definitivo riguardante il collegamento stabile Sicilia-Europa. Alla fine del mese, o tutt’al più nei primi giorni di febbraio, tutti gli elaborati saranno trasmessi al ministero dei Trasporti per le successive procedure di approvazione.

Una delle domande più frequenti in questi ultimi mesi è stata: come e quanto cambierà il progetto definitivo aggiornato rispetto a quello che era stato definito nel 2011? La risposta è: relativamente poco. Come hanno sempre sostenuto i vertici e i tecnici della società Stretto, gran parte degli aspetti progettuali del Ponte, e delle infrastrutture più strettamente collegate, restano immutati perché la loro attualità non è venuta meno dopo un decennio. Altri punti ovviamente sono stati rivisti, corretti, radicalmente trasformati.

Partiamo dai dati più semplici. Rimane la campata unica di 3300 metri del Ponte, che ospiterà 3 corsie stradali per senso di marcia, 2 corsie di servizio e 2 binari ferroviari, garantendo un sistema di attraversamento fruibile h24 per 365 giorni l’anno. Naturalmente confermati anche i 40 km di raccordi viari e ferroviari (l’80% dei quali sviluppati in galleria) che collegheranno il Ponte, dal lato Calabria, all’autostrada e alla Stazione ferroviaria di Villa S. Giovanni e, dal lato Sicilia, alle autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo nonché alla nuova Stazione di Messina.

Immutate anche le caratteristiche aerodinamiche per le quali il Ponte viene progettato per resistere a venti con velocità pari a 216 km/h (decisamente superiore alla massima velocità del vento registrata nella zona, pari a 150 km/h) e, dal punto di vista sismico, per essere in grado di resistere senza danni ad un sisma corrispondente a magnitudo 7,4 (superiore, dunque, al 7.1 del terremoto che colpì Messina nel 1908).