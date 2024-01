Ponte, si farà il Comitato interistituzionale

La richiesta avanzata dall’Ordine degli ingegneri è stata recepita dal sindaco Federico Basile. L’Amministrazione comunale è pronta a ricostituire il Comitato interistituzionale e a convocarlo nel più breve tempo possibile, così come sollecitato dal presidente dell’Ordine provinciale, l’ing. Santi Trovato. Ci sono alcune questioni che vanno affrontate subito, per evitare di “cader dalle nuvole” qualora venissero rispettate le scadenze imposte dalla legge che ha definito «urgente e necessario» il collegamento stabile nello Stretto. Da mesi si va dicendo che non bisogna farsi trovare impreparati, che il Ponte, al di là del giudizio che si possa avere e delle divisioni tra favorevoli e contrari, non può non essere, in ogni caso, «un’opera del territorio», oltre che un’infrastruttura “fuori scala”, che supera ogni dimensione localistica.

Le due Regioni, la Calabria e la siciliana, stanno stipulando accordi per la creazione di Centri di formazione delle maestranze che verranno impiegate nei cantieri del Ponte e di tutte le opere viarie e ferroviarie collegate. L’aspetto paradossale è che la scelta delle città che dovranno ospitare questi Centri sembra essere ricaduta su Reggio Calabria e su Catania, dove opera anche la grande nuova fabbrica di conci, realizzata dal gruppo Webuild a Belpasso. E Messina? La città del Ponte è e sarà, nel bene e nel male, la nostra. Non comprenderlo sarebbero l’errore più madornale che si possa compiere.