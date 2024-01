Ospedali di S. Agata e Mistretta, l’Asp affida l’assistenza sanitaria: garantite sei branche specialistiche

Copertura di sei branche specialistiche tra l’ospedale di S. Agata Militello, compresa “Emergenza urgenza traumatologica h24”, ed il “SS. Salvatore” di Mistretta, con una quota di Drg riconosciuta pari al 70%.

Sono i punti cardine dell’avviso, rivolto ad aziende ed enti del servizio sanitario regionale, che l’Asp di Messina è pronta a far partire per acquisire le manifestazioni d’interesse per l’affidamento delle attività assistenziali nei due presìdi dei Nebrodi.

Un passaggio atteso, dopo l’epilogo della precedente convenzione col “Giglio” di Cefalù (come riferito, ndc), attraverso cui l’azienda punta a far fronte alle proprie croniche carenze, in primis l’indisponibilità di personale medico, esplicitando altresì l’obiettivo di abbattimento delle liste d’attesa prioritariamente della stessa Asp messinese.

All’ospedale di S. Agata Militello sono destinate Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Cardiologia. Nel dettaglio per Ortopedia e Traumatologia è prevista attività assistenziale per 22 posti letto ordinari ed in emergenza urgenza h24 sette giorni su sette, con ambulatorio specialistico su cinque giorni. L’ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia, a garanzia del percorso nascita, coprirà cinque giorni a settimana con almeno 18 visite e cinque ecografie ostetriche giornaliere. In Cardiologia saranno invece eseguiti esami di elettrofisiologia, con ambulatorio per cinque giorni. All’ospedale santagatese sarà disponibile una sala operatoria (le altre due rimangono per le attività chirurgiche dell’Asp, ndc) con personale di sala a carico dell’affidatario che dovrà integrare anche gli anestesisti già presenti, in modo da garantire la turnazione di guardia attiva. All’ospedale di Mistretta ci saranno Chirurgia generale, Urologia ed Oculistica.