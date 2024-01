Milazzo, la Fondazione Lucifero nel limbo: nuovi forti timori per Gigliopoli

Un elogio all’associazione “Il Giglio” che sta continuando il progetto pur non ricevendo alcuna risorsa da parte della Fondazione e l’auspicio che l’assessorato regionale della Famiglia finalmente “batta un colpo” sulla questione della Fondazione Lucifero, salita alla ribalta più per le vicende che hanno caratterizzato il Consiglio di amministrazione che per l’attuazione di quelle attività previste dallo Statuto e che i volontari dell’associazione presieduta da Enzo Scaffidi continua a portare avanti, nonostante tutto.

Il “Comitato a difesa di Gigliopoli” ha diramato una nota a firma della portavoce Luciana Di Geronimo, nella quale esprime «grande preoccupazione per le vicende che, da notizie della stampa, stanno interessando il Cda della Fondazione Lucifero. Dimissioni di due componenti, bocciatura del bilancio del 2022 da parte della Regione per “illegittimità” , inchieste giudiziarie in corso. La preoccupazione è soprattutto per il destino del progetto “Gigliopoli”, che in una situazione di stallo e confusa come quella della Fondazione, rimane incerto».