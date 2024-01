Messina, la chiesa di Faro Superiore saluta con calore don Lucianetti e accoglie il nuovo parroco Orazio Anastasi

Commozione e senso di gratitudine per l’amore e il servizio donato a una comunità che con lui ha percorso un lungo tratto di strada, sulla quale tanto bene è stato seminato, grande gioia per l’arrivo della nuova guida: un giorno importante per fedeli di Faro superiore che ieri hanno accolto il nuovo parroco padre Orazio Anastasi e salutato don Filippo Lucianetti, dopo 34 anni di intenso e fruttuoso cammino. C’erano tutti nella chiesa S. Maria Assunta: il coro parrocchiale, i giovani dell’Associazione mons. Francesco Alizio, i musicisti della banda “Giuseppe Verdi”, le religiose Figlie del Divino Zelo, i giovani ministranti, i fedeli e gli operatori pastorali che nel tempo si sono presi cura della parrocchia, affiancando don Filippo con impegno costante e devoto, ma soprattutto tanti “ex bambini” che nella parrocchia sono cresciuti, diventando alla luce dei suoi insegnamenti buoni cristiani e onesti cittadini.