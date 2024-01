Messina in cammino con Santa Eustochia: l'icona della clarissa in processione per le strade della vallata dove è cresciuta

In cammino con S. Eustochia per le strade di quella vallata dove la clarissa è nata e cresciuta, con la gioia di una devozione che rafforza il senso di comunità gli abitanti delle contrade Citola, Sorba, Catanese, all’Annunziata alta si sono ritrovati per la processione di S. Eustochia Smeralda Calafato, la clarissa compatrona messinese alla quale è intitolata la chiesa inaugurata e aperta al culto sette anni fa. Una tradizione che nasce nel segno della fede e dell’aggregazione è un evento fondamentale nella vita della comunità, che in quella chiesa ogni giorno prega e si ritrova.

Accompagnata dal suono della banda di Salice, fra l’entusiasmo di grandi e piccini, l’icona di S. Eustochia è stata spinta e portata a spalla da un gruppo di 20 portatori con felpe e bandane bianche, per le vie del rione, nato dall’espansione edilizia che negli ultimi decenni ha il volto dell’Annunziata. Si tratta di una copia in scala ridotta della riproduzione di un dipinto originale del XV secolo custodito nel monastero di Montevergine; la tela, realizzata in occasione della canonizzazione di Eustochia Calafato, l’11 giugno 1988 e collocata sul palco allestito nella Fiera Campionaria per la celebrazione presieduta da Papa Giovanni Paolo II, fu poi donata alla parrocchia da mons. Ignazio Cannavò.