Crisi sanità nella Valle del Mela: apparsi manifesti inquietanti a Milazzo e Barcellona

Nella notte di ieri sono stati affissi in vari punti del territorio della Valle del Mela, eloquenti manifesti che richiamano l’attenzione sullo stato di crisi della rete sanitaria locale. In primo piano due piedi di un cadavere sul lettino dell’obitorio, il cartellino con su scritto «causa del decesso chiusura dell’ospedale» e la frase a caratteri cubitali «La prossima vittima potresti essere tu!». I manifesti sono apparsi in particolare sulle porte dei palazzi municipali e a ridosso degli ingressi degli ospedali di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.



“Avere bisogno di cure mediche urgenti, recarsi all’ospedale, trovare il pronto soccorso intasato. -si legge in una nota -E morire; dovere sottoporsi a visite mediche importanti e ritrovarsi in liste d’attesa infinite. Questa è la tragica realtà dagli effetti devastanti che molte famiglie del territorio tra Patti e Messina hanno già subito e che disgraziatamente molte altre subiranno, se le cose non cambiano velocemente.