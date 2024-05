Per un futuro sostenibile: Ha-Joon Chang apre la “Science Fiction Economics Residency” a Messina

Lunedì 6 maggio, alle ore 17, al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro, l’economista sudcoreano Ha-Joon Chang, docente di Economia dello Sviluppo all’Università di Cambridge e consulente delle Nazioni Unite e della Banca Mondiale, sarà protagonista di una lecture sul tema “Science Fiction Economics Residency”, organizzata da Fondazione MeSSInA in collaborazione con Edgeryders e Climate Gains e con il patrocinio del Comune di Messina. La lecture del professore Chang sarà introdotta dai saluti istituzionali del sindaco di Messina Federico Basile, cui seguiranno gli interventi degli organizzatori rispettivamente, Gaetano Giunta, per la Fondazione MeSSInA, Alberto Cottica e Nadia Alter per Edgeryders e ClimateGains.

L’appuntamento di lunedì 6 darà l’avvio ai lavori della “Science Fiction Economics Residency”, che fino al 9 maggio coinvolgerà venti persone, tra economisti, scienziati sociali, policy maker, esponenti di importanti organizzazioni internazionali fra cui le Nazioni Unite, autori di fantascienza e artisti.

L’obiettivo è avviare una riflessione su un mondo di fantascienza, che, a partire da dati reali sull’attuale livello di consumi energetici e di emissione di anidride carbonica nella città di Messina indichi un prossimo futuro basato su modelli economici capaci di permettere alla città di rispettare gli accordi di Parigi per limitare il riscaldamento globale e compatibili con i concetti di giustizia sociale e sostenibilità ambientale. Questi modelli sono ormai affermati nella letteratura economica, ma non sono ancora sufficienti le esperienze locali che declinano i nuovi apparati teorici in pratiche e in metodologie concrete. Per questa ragione, il contributo dei partecipanti alla residenza potrà essere uno strumento prezioso per rendere più accessibili, puntando sull’elaborazione di forme narrative, concetti che delineano scenari che paiono fantascientifici oggi, ma sarebbero ampiamente in grado di reggere alla prova dei fatti, se solo si costruissero le condizioni per renderli possibili.