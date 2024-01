Milazzo, a Santa Marina apre lo studio medico gratuito “Jeshua - Erika Cusumano”

Un progetto di amore e solidarietà verso chi soffre nel corpo e nell’anima. Può sintetizzarsi con questa frase l’apertura oggi a Santa Marina dello Studio Medico “Jeshua - Erika Cusumano”, progetto nato nel 2016, dal desiderio di carità dei volontari dell'Associazione “Il Pozzo di Sicar” e dalla necessità della giovane pediatra Erika di vivere, la scienza medica, come particolare dono di cura agli ultimi.

In quasi dieci anni di presenza silenziosa nel territorio vi sono stati periodi difficili, in primis la scomparsa prematura della giovane dottoressa Erika, che più di tutti volontari medici e parasanitari, incarnava l'aspetto missionario del progetto, nonché la pandemia che ha fermato la società, lentamente si è ripartiti lo scorso anno grazie alla spinta della famiglia Cusumano e della loro professionalità medica, a ripristinare nel territorio il circuito in rete di solidarietà in collaborazione con le parrocchie del Vicariato.

Proprio grazie alla sensibilità dei vari parroci ed in particolare di padre Giovanni Saccà, parroco di Santa Marina, si è convenuto che era necessaria la presenza dello studio medico gratuito, oltre che nella sede storica di Piazza Sacro Cuore, anche nella Piana per accogliere le esigenze della periferia.

“Lo studio medico, totalmente gratuito, - spiega padre Saccà - verrà incontro alle necessità ed alle esigenze di chi, a causa delle precarie condizioni sociali ed economico-lavorative, talvolta è costretto a rinunciare persino alle cure più semplici e ordinarie. Ringrazio sin da adesso i medici, gli psicologi, gli infermieri e tutti i volontari che hanno già aderito ed anche chi ancora vorrà collaborare”.