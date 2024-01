Barcellona, lezioni al freddo e al gelo: gli alunni restano a casa

Alunni ancora al freddo nel plesso della Primaria di via Nino Bixio, scuola che dipende dall’Istituto comprensivo Ugo Foscolo del popoloso quartiere Sant’Antonino, dove dall’inizio dell'anno, nonostante le rassicurazioni di amministratori comunali, non è stato mai attivato l’impianto di riscaldamento. Al punto che ieri i genitori, esasperati, si sono rifiutati di lasciare in aule fredde i propri figli e la scuola è rimasta per tutto il giorno deserta. Nella stessa condizione vi sono gli insegnanti e il personale ausiliario. A nulla è valso per i genitori recarsi in Municipio per chiedere spiegazioni del protrarsi del disservizio. Infatti, mamme e papà degli alunni a Palazzo Longano non hanno trovato nessuno con cui interagire, tanto meno amministratori, per avere da essi risposte certe sulla data di riattivazione dei riscaldamenti. E ciò nonostante esista al Comune di Barcellona un Settore, con tanto di dirigente al vertice e relativo funzionario con posizione organizzativa.

Il consigliere comunale Carmelo Pino, che da mesi sta monitorando la questione relativa alla riattivazione degli impianti di riscaldamento in tutte le scuole dell’obbligo, afferma che «la vicenda relativa al mancato avvio dei riscaldamenti è estremamente grave soprattutto per quanto riguarda la tempistica. Ricordo che con una nota dell’8 novembre scorso avevo già rammentato agli uffici e agli amministratori la necessità di provvedere alla tempestiva verifica e manutenzione degli impianti di riscaldamento che si sarebbero dovuti avviare già l’8 dicembre. Il mio invito è rimasto senza alcun riscontro e per gran parte del mese di dicembre gli Istituti sono rimasti al freddo. Al rientro dalle vacanze (e quindi con un mese di ritardo) il servizio è finalmente risultato attivo in tutte le scuole, fatta eccezione per la “Nino Bixio”, che è un Istituto scolastico molto grande, con soffitti alti, ed in questi giorni è davvero gelato, come ho avuto modo di verificare nei vari sopralluoghi effettuati».

