Messina, due nuovi e moderni elettrodotti garantiranno efficienza e sostenibilità

Il potenziamento infrastrutturale di Terna abbraccia anche il territorio peloritano, in linea con un Piano di sviluppo per l’intera Sicilia che comporta ingenti investimenti. Un intervento su cui si sta imprimendo una notevole accelerazione è la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato che apporterà vantaggi alla zona nord del capoluogo e non solo, mentre, dall’altro canto, il colosso nelle reti per la trasmissione di energia elettrica incassa un altro punto a favore riguardo al “Nuovo collegamento a 380 kv Bolano-Annunziata ed opere connesse”. In quest’ultimo contesto, la Regione siciliana ha pubblicato sul suo sito istituzionale il decreto con cui il dipartimento dell’Ambiente – con l’atto a firma della dirigente generale Patrizia Valenti – dichiara concluso con parere positivo il procedimento di Valutazione di incidenza. Ed è un passaggio successivo al responso della Commissione tecnica specialistica maturato lo scorso 17 novembre.

L’infrastruttura in corrente alternata a 380 Kilovolt “Bolano-Annunziata”, tra Calabria e Sicilia, permetterà di aumentare fino a 2000 megawatt complessivi lo scambio di energia elettrica tra l’Isola e il Continente, a beneficio dello sviluppo delle fonti rinnovabili previsto nel Sud Italia. Per l’opera in questione, Terna ha previsto un investimento di 175 milioni di euro. Si compone di più interventi: il principale consiste nella posa di un cavo elettrico sottomarino lungo circa 7,5 km che unirà le stazioni elettriche di Bolano, in provincia di Reggio Calabria, e dell’Annunziata. Sarà dotata anche di un collegamento in fibra ottica per la trasmissione dei dati. Inoltre, Terna realizzerà due linee elettriche interrate: la prima, lunga circa 3 km, dall’approdo siciliano alla stazione Annunziata; la seconda, lunga circa 500 metri, si snoderà dall’approdo calabrese fino alla stazione di Bolano.

