Messina, «condizioni drammatiche» per gli infermieri al Policlinico

Da una parte la carenza di personale infermieristico e di supporto (gli operatori socio-sanitari, Oss), dall’altra «la notevole lentezza con cui si sta procedendo alle assunzioni del personale vincitore del concorso del bacino orientale e degli operatori che hanno raggiunto i requisiti per la stabilizzazione». Due nodi che si intrecciano, due problemi che si sommano. E che rendono «non più tollerabile» la situazione al Policlinico di Messina, denunciata, con una nota inviata ai vertici dell’azienda ospedaliera universitaria, dal Nursind, il sindacato delle professioni sanitarie. Una nota in cui si parla di «gravi criticità», di altrettanto gravi «difficoltà nella pianificazione dei turni», di «condizioni drammatiche in molti reparti, talvolta impedendo di assicurare persino i Livelli essenziali di assistenza».

È sempre più complesso, ad esempio, rispettare il turno mensile con sette reperibilità nelle sale operatorie, previsto dal contratto nazionale. «In Stroke Unit – denuncia il Nursind – continuano i ricoveri in sovrannumero ed anche di pazienti positivi al Covid non trattati in urgenza, che bloccano un’intera Terapia intensiva e non danno la possibilità di ricoveri in urgenza di pazienti da trattare con trombolisi». E ancora: in Ostetricia uno-due infermieri, a volte, si ritrovano ad assistere anche 28-30 pazienti contemporaneamente. Una carenza d’organico che si riscontra anche nei reparti di Medicina, Pneumologia ed Epatologia, mentre al Pronto soccorso generale vengono lasciati anche quattro infermieri per turno e giornalmente, con i relativi rischi di sanzioni amministrative e penali».