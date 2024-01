Capo D'Orlando, l'assurda morte di Fabio Travalca Cupillo: ucciso dal monossido di carbonio in Svizzera

Sarebbe morto per intossicazione da monossido di carbonio il 47enne Fabio Travalca Cupillo, figlio di Franco, noto giocatore di calcio di Capo d’Orlando che una ventina di anni fa lasciò la sua città per trasferirsi a Cantù. E Fabio per parecchi anni ha lavorato come barman nella città lombarda prima di trasferirsi per lavoro a Briga Glis, in Svizzera dove il 30 dicembre scorso ha trovato la morte. Sulla dinamica della morte indaga la gendarmeria elvetica ma la pista più acclarata è quella di intossicazione da monossido di carbonio, L’uomo che era molto conosciuto anche nel Comasco, ove aveva lavorato come body guard , pare che la notte del 30 dicembre abbia cenato con gli amici cucinando in giardino della carne su una fornacella a carbone che poi avrebbe rientrato per un temporale che nel frattempo si era abbattuto sulla zona. La carbonella ancora calda a contattato della pioggia avrebbe prodotto il monossido di carbonio che sarebbe stato fatale per l’ex body guard rimasto da solo a dormire nella sua abitazione elvetica. Travalca era separato e viva da solo. A dare l’allarme sono stai i familiari allertati dal suo insolito silenzio del giorno dopo e da qui l’intervento dei vigili del fuoco che sfondata la porta hanno solo potuto constatarne la morte. I funerali si sono svolti a Capo d’Orlando dove Fabio aveva trascorso tutta la sua giovinezza e nel cimitero di San Martino della città paladina è stato sepolto.