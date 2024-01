Messina, la Casa del Portuale: il tassello che mancava per il Polo dell’innovazione tecnologica

La buona politica è questa: quando il buon senso e l’interesse generale prevalgono su dogmi, logiche di schieramento, simpatie o antipatie personali, dispetti e vendette. La Casa del Portuale era l’ultimo tassello, il pezzo mancante del mosaico che si sta realizzando lungo la cortina del porto.

La “guerra” tra le Giunte Musumeci-De Luca ha impedito che questa tessera venisse incastrata nel posto giusto, al momento giusto, cioè in contemporanea con i progetti di demolizione degli altri edifici (ex Magazzini Generali, ex Silos Granai, ex Mercato Ittico) e di ricostruzione in vista dell’I-Hub dello Stretto, il Polo dell’innovazione tecnologica e delle nuove start-up giovanili. Si sono sprecati mesi preziosi, quando la Regione siciliana, che negava perfino l’esistenza del progetto dell’I-Hub, si era incaponita nel voler ristrutturare quell’immobile fatiscente, destinandolo all’Ersu per farne sede di qualche alloggio per studenti.

Un piano de-contestualizzato dalla visione strategica generale, più la voglia di mettere i bastoni fra le ruote che non cooperare per il bene della città di Messina. Poi, sia chiaro, è anche legittimo che qualcuno possa ritenere che in quegli spazi andava fatto qualcos’altro, o addirittura niente, solo demolizioni e un bel parco urbano.

Ma se si è messo mano, dopo decenni di degrado e di abbandono di quei palazzi, oltretutto privi di qualsiasi requisito anti-sismico, alla riqualificazione di questa preziosissima porzione di territorio è proprio grazie all’idea del Polo d’innovazione tecnologica, voluto fortemente da Cateno De Luca e Carlotta Previti e portato avanti dall’Amministrazione Basile. Le demolizioni sono state finanziate perché finalizzate a un interessante progetto di rigenerazione urbana. E oggi, grazie all’emendamento del deputato Alessandro De Leo di Sud chiama Nord e alla ragionevolezza dell’assessore regionale Falcone e del presidente Schifani, si chiude il puzzle, il mosaico può essere completato.

