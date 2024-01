Chiusi due ponti a rischio, Lipari “spezzata” in due: gravi disagi ad Acquacalda

La situazione dei ponti “Porticello” e “Pietra Liscia” in località Campo Bianco di Lipari (area ex cave di pomice), le cui corsie lato mare sono ormai chiuse per pericolo di cedimento dal lontano novembre 2016, si è ulteriormente aggravata in questi ultimi giorni. In conseguenza di ciò, dopo l’ennesimo sopralluogo, la III direzione – Viabilità Metropolitana – della Città metropolitana di Messina ha emesso, per i due ponti, ricadenti nella strada provinciale n° 180 di Canneto, apposita ordinanza di chiusura al transito. «A causa delle precipitazioni atmosferiche del 6 e 7 gennaio 2024 – si legge nell’ordinanza – la stabilità delle scarpate dei due ponti, in località Campo Bianco (ex cave di pomice), è stata ulteriormente compromessa a causa del dilavamento del versante ormai in stato di totale abbandono. Per l’effettivo pericolo rappresentato, per la circolazione stradale, al fine di evitare rischi e pericoli per la pubblica incolumità si rende necessario chiudere al transito il traffico della S.P. n. 180 di Canneto dal km. 6+600 al km 7+300».

Il dilavamento, al quale si fa riferimento nell’ordinanza, ad onor del vero, in corso già da diverso tempo, riguarda un’ampia parte di terreno dell’ex cava di Porticello. La chiusura dei due ponti da oggi, costringerà gli abitanti della zona di Porticello – Punta Castagna, ma ancor di più quelli della frazione di Acquacalda, già fortemente penalizzati, a dover compiere il giro dell’isola per poter raggiungere Lipari centro e Canneto e viceversa: e, cosa non da poco, attraverso la pericolosissima strada provinciale 181b Quattropani – Acquacalda dove, oltre alla mancanza di illuminazione, vi è un costante pericolo di frane dal costone roccioso, in molte sue parti non ingabbiato o con reti lacerate. I cittadini, ovviamente, auspicano una soluzione tampone, magari la creazione di una bretella che bypassi l’area interessata.

