Capo d’Orlando, crolla la strada a S. Gregorio: primi interventi per frenare l’avanzata del mare

La Città metropolitana di Messina, proprietaria della Provinciale 147, interverrà stamani con uomini e mezzi per evitare che il mare inghiotta anche la piazzetta dei pescatori del borgo di San Gregorio.

Ieri pomeriggio , dopo che le onde sifonando sotto il manto stradale avevano prodotto una voragine nella strada, proprio dirimpetto alla piazzetta, il mare ha prodotto danni anche agli adiacenti muraglioni d contenimento dell’arteria e si teme che le prossime mareggiate possano produrre danni irreparabili alla piazzetta che ispirò Gino Paoli a comporre negli anni ’60 del secolo scorso “Sapore di sale”.

A rendere noto l’intervento della Città metropolitana di Messina è stato il sindaco Franco Ingrillì, che si stava preparando ad emettere una ordinanza di somma urgenza per difendere la strada.

In pratica, così come ha dichiarato alla “Gazzetta del Sud”, il primo cittadino, la Città metropolitana creerà una barriere di massi naturali a protezione dell’arteria e dopo riempirà la voragine per poter bitumare “ex novo” il tratto di strada interessato dal sifonamento.

Si tratta di un intervento solo tampone in attesa di quello che dovrebbe risolvere, se non definitivamente ma almeno a lungo termine, il problema dell’erosione della costa che, privando questo tratto di riviera di spiaggia, ha avvicinato il mare alla strada ed alla piazzetta.

