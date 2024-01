Il mercato Vascone nel parcheggio di via Catania, ecco come verrà

La rivoluzione del Vascone si avvicina. I commercianti del più grande mercato quotidiano della città, presto dovranno trasferirsi per poter far effettuare gli straordinari lavori nella struttura di Provinciale.

In questi giorni festivi il parcheggio d’interscambio realizzato in via Catania, proprio davanti al Gran Camposanto, è stato aperto alla sosta per aiutare i clienti del mercato che a Natale prendono d’assalto i box dei commercianti per la qualità e i costi contenuti della merce.

Ebbene, nei prossimi giorni, come annunciato dal vice sindaco Mondello, lo spazio di sosta tornerà a chiudersi perché dovrà iniziare l’allestimento dell’area che sarà trasformata nella “succursale” del Vascone per la durata dei lavori.

A Palazzo Zanca sono già partite, nel frattempo, le operazioni per l’acquisizione sul mercato della pubblica amministrazione ( una piattaforma telematica governativa per l’acquisto di beni e servizi che evita il passaggio laborioso dalle gare d’appalto) dei box che serviranno ad ospitare i commercianti.

Si tratterà di un noleggio, ovviamente, visto che comunque si dovrebbe trattare di un trasloco temporaneo, valutabile fra i sei mesi e gli otto. Nel dettaglio, il progetto, come confermato dall’assessore al commercio Massimo Finocchiaro, prevede un doppio “set” di spazi.

Uno è destinato ai venditori di frutta e verdura o comunque di alimenti a temperatura ambiente. Per queste categorie saranno allestiti 40 box di medie dimensioni nei quali ognuno troverà posto, probabilmente nella zona rettilinea del parcheggio.

