Messina, alla Città Metropolitana proroga per 51 Lsu e incarichi a tempo determinato a 4 dirigenti

Il 2024 si apre con importanti provvedimenti sul fronte della pianta organica della Città metropolitana di Messina. Il primo decreto dell’anno nuovo firmato dal sindaco metropolitano Federico Basile (n. 1 del 2 gennaio) riguarda la prosecuzione delle attività socialmente utili per i prossimi dodici mesi da parte di 51 Lsu assegnati dalla Regione siciliana ai fini della diretta utilizzazione. Nella premessa dell’atto, si specifica, tra le altre cose, «che i lavoratori socialmente utili nel cors dell’anno 2023 sono stati validamente utilizzati in attività socialmente utili sia presso vari uffici dell’Ente sia anche presso enti pubblici e privati, in base ad appositi protocolli d’intesa».

Sempre per quel che concerne le unità di personale in forza a Palazzo dei leoni, in precedenza, il 30 dicembre scorso, erano stati conferiti altri incarichi, e anche in questo caso, si tratta di conferme: la Città metropolitana si avvarrà ancora delle prestazioni professionali, a tempo pieno e determinato, di due dirigenti con profilo tecnico (ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000), Biagio Privitera e Giovanni Lentini. Entrambi sono risultati vincitori della procedura selettiva a cura dell’ex Provincia, a cui avevano partecipato 23 candidati (21 ammessi e 2 esclusi). Ricoprirà ancora l’incarico di dirigente dell’Area economico-finanziaria Maria Nulli, che ha sbaragliato la concorrenza di altri 22 aspiranti al posto di lavoro. Occupazione a tempo determinato, con responsabilità di dirigente con profilo amministrativo pure per Giorgio La Malfa, vincitore della selezione pubblica alla quale avevano risposto presente complessivamente 43 candidati. L’organigramma di Palazzo dei leoni, quindi, in relazione all’attuale dotazione organica dirigenziale, prevede nove posti di dirigente, ma al momento ne risulta coperto solo uno a tempo indeterminato, da Anna Maria Tripodi, responsabile della I Direzione- Servizi generali e Politiche di sviluppo economico e culturale.