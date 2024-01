Il comandante Giardina: “Dietro l’ambulantato abusivo di Messina c’è la mafia”

“Dietro l’ambulantato abusivo di Messina c’è la mafia”. Il comandante della polizia metropolitana Giovanni Giardina spiazza tutti in prima commissione consiliare nell’ambito del suo intervento sulla mobilità nelle zone dei mercati cittadini. “Ci sono due dipartimenti, uno è quello comunale, l’altro parallelo è quello della criminalità organizzata. C’è una indagine della procura su questa vicenda e di più non posso dire. Ma è la mafia a decidere chi deve mettersi dove e anche da chi si devono rifornire. Lo sapete che sulla via La Farina, dove è avvenuta la mia aggressione, non si è messo più nessuno? Perché la criminalità ha deciso che quel posto per ora non deve essere più assegnato”.

Anche il comandante della Municipale Maurizio Cannavò conferma la delicatezza della situazione. “Dietro l’ambulantato selvaggio ci sono determinate logiche e persone. Ma non siamo soli. Siamo confortati dalla Procura”.