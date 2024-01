Messina, aggressione a Giardina: chiesto il giudizio immediato per padre e figlio

Il Procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e il sostituto procuratore Francesca Bonanzinga hanno avanzato al gip Monia De Francesco richiesta di giudizio immediato per Salvatore e Carmelo Centorrino, padre e figlio che lo scorso 19 ottobre aggredirono brutalmente il comandante della Polizia Metropolitana, Giovanni Giardina. I due messinesi Salvatore Centorrino, 40 anni ed il figlio Carmelo di 20, erano stati arrestati la mattina del 27 ottobre dagli uomini della squadra Mobile con l'accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale lesioni aggravate. Dopo l'aggressione al comandante Giardina, i due si erano inizialmente dati alla fuga, ma la sera stessa si erano presentati alla caserma Zuccarello, accompagnati dal loro legale l'avvocato Filippo Pagano. Dopo essere sentiti in Questura, scattò nei loro confronti la denuncia a piede libero. Una decina di giorni dopo la richiesta d'arresto in carcere avanzata dal procuratore Di Giorgio, il gip concesse i domiciliari. Adesso si va verso il giudizio immediato.